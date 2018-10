Foarstelling ‘Leafdesbrieven’ yn premjêre

Op freed 26 oktober giet by Tresoar yn Ljouwert de foarstelling Leafdesbrieven mei Inez Timmer en Tseard Nauta yn premjêre.

De foarstelling Leafdesbrieven fertelt it ferhaal fan Andrew Makepeace Ladd III en Melissa Gardner. Sûnt har bernejierren binne se befreone en hoewol’t se gek opinoar binne, rint it libben sa’t it rint. Beide trouwe mei in oaren-ien, krije in eigen libben, in eigen wrâld. Andrew kriget sukses yn de polityk en Melissa yn de keunst, mar sy rekket fertize yn ûngelokkige affêren en drank. Wat harren bynt, is in briefwiksel dy’t se in libben lang folhâlde. Yn dy brieven skriuwe se inoar alles wat se yn it echte libben net tsjininoar sizze kinne, wolle of doare. De toan wikselet tusken humor, wanhoop, langstme en klearebare erotyk. Dizze yntime foarstelling is in soarte fan literêr harkspul.

Leafdesbrieven waard yn Amearika spile troch duo’s lykas Elisabeth Taylor en Mel Gibson en Aly McGraw en Ryan O’Neal. Yn Nederlân krûpten ûnder oaren Anne-Wil Blankers en Paul van Vliet yn ’e hûd fan Andy en Melissa. De Fryske oersetting fan dit stik fan A. R. Gurney is makke troch Pyt Jon Sikkema. Timmer en Nauta wurken earder gear yn Twa (1992), yn de troch de Ljouwerter Krante mei fiif stjerren beoardiele produksje Op alle fronten (2015/16) en yn HoHoHo de Krystrevu (2016, 2017 en 2018).

Inez Timmer, ynternationaal musicalaktrise, teaterminske en sjongeres, leit har sûnt 2012 ta op it meitsjen fan yntime teaterfoarstellings yn Nederlân en Dútslân. Mei Mademoiselle Chanel skreau se har tsiende soloprogramma. Se spile al yn mear as tritich musicals, befear op cruiseskippen alle sân seeën, sjongt jazz like maklik as musical en chansons. Yn Stockholm of in inkelde reis sabeare wurke se gear mei Wiebe Kaspers en die se har earste ûnderfinings op mei húskeamerfoarstellings. Leafdesbrieven slút oan by it stribjen om yntime en bysûndere foarstellings ticht by de minsken te bringen. Tseard Nauta is multy-ynstrumintalist en mei-oprjochter fan it ferneamde Klezmerorkest Di Gojim. Muzykteater is syn passy. As akteur bewiisde er syn kinnen ûnder oare yn Op alle fronten.

De foarstelling Leafdesbrieven is in produksje fan de stichting TheaterINEZiatief, mei mooglik makke troch Tresoar. Nei de premjêre sil de foarstelling noch ien kear te sjen wêze by Tresoar (op 8 novimber) en dan giet er op reis troch Fryslân nei doarpshuzen, biblioteken, lytse sealen en húskeamers.

Premjêre fan Leafdesbrieven by Tresoar, Bûterhoeke 1, 8911 DH Ljouwert op freed 26 oktober 2018. Oanfang: 19.30 oere (ynrin fan 19.00 oere ôf). Kaarten oan ‘e seal te keap en nei reservearjen fia ynfo@tresoar.nl à € 15,00. Freonen fan Tresoar betelje by reservearjen € 10,00. Mear ynformaasje op www.tresoar.nl.