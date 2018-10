Foarljochting oer wolf yn ús kontreien

Sûnt 2014 is de wolf yn Nederlân in beskerme bistesoarte. Yn Fryslân is er ek al in kear of wat waarnommen. Dat jout in soad ûnwissichheid en de diskusje dêroer nimt ta.

De Fryske Miljeufederaasje is fan betinken dat it tiid wurdt en hâld dêr in foarljochtingsgearkomste oer. Moandei 29 oktober sil Hugh Jansman, biste-ekolooch by Alterra-Wageningen en ynternasjonaal erkend as saakkundige op it mêd fan de wolf, oer de relaasje wolf en maatskippij te praat. Hoe libbet de wolf en wat kinne wy ferwachtsje as er him hjir ta wenjen set? Watfoar lêst kinne wy op rekkenje en hoe dat te beheinen en foar te kommen?

De lêzing op 29 oktober wurdt holden yn it auditoarium fan de hegeskoalle Van Hall Larenstein yn Ljouwert en begjint om 12.00 oere. Oanmelde kin op infof@driesemilieufederatie.nl.