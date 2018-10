Finansjele publyksaksje Strafpiet.nl úteinset foar blokkear-Friezen

De rjochtsitting yn Ljouwert dêr’t de 34 Fryske fertochten ôfrûne freed de strafeask te hearren krigen, hat it nedige losmakke yn Fryslân en yn de rest fan it lân. De measte fan dy fertochten, dy’t op 17 novimber de A7 by De Jouwer blokkearren om foar te kommen dat twa bussen fol anty-swartepytdemonstranten trochride koene nei de yntocht fan Sinteklaas yn Dokkum, bleauwen nettsjinsteande de straffen dy’t easke waarden striidber en steane noch hieltyd efter de aksje.

Freedtemiddei kamen hieltyd mear Friezen gear om stipe te jaan oan de fertochten, dy’t troch in soad minsken krekt as helden sjoen wurde. De fertochten woene neffens eigen sizzen allinnich mar te foaren komme dat bern konfrontearre wurde soene mei ferfelende tafrielen troch relskoppers. De term ‘blokkear-Friezen’ is no sels in geuzenamme wurden en wurdt wol gauris brûkt troch sympatisanten út it hiele lân om de fertochten te stypjen.

Tsjin Jenny Douwes, dy’t sjoen wurdt as boechbyld fan de blokkear-Friezen, binne trije moanne selstraf ûnder betingst en 240 oere taakstraf easke. Sy rôp neffens it IM op ta de blokkade. De straffen foar de oaren fariearje fan 80 oere taakstraf of 40 dagen finzenis oant 150 oere taakstraf en 150 oere en 60 dagen selstraf.

Ut sympaty foar de blokkear-Friezen is de ludike jildsammelkampanje Strafpiet.nl yn it libben roppen. De kampanje is bedoeld om safolle mooglik jild byinoar te skarreljen foar de fertochten en sa finansjele kompinsaasje biede te kinnen foar de tiid dat se in selstraf útsitte moatte en/of in taakstraf dwaan moatte as gefolch fan it definitive fûnis fan de rjochter. Oermeitsje/donearje kin op http://www.strafpiet.nl. De inisjatyfnimmers hoopje in bedrach fan € 200.000 yn te sammeljen.