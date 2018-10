Film oer wrâldferneamde band Coldplay foar ien kear op grut skerm

Kinepolis en De Bios fertoane Coldplay: A Head Full of Dreams op 14 novimber yn ’e bioskoop. De film folget de bjusterbaarlike reis fan de wrâldferneamde band – fan it beskieden begjin oant konserten yn folle stadions. It portret, dat grutte yndruk makket, is mar ien jûn op it wite doek te bewûnderjen.

Yn Coldplay: A Head Full of Dreams fertelt ien fan de ferneamdste bands yn ’e wrâld foar de earste kear sels syn hiele ferhaal. Regisseur Mat Whitecross filme foar en efter de skermen fan de wrâldtoer A Head Full of Dreams. Mar dêrneist befettet de film ek opmerklik en nea earder fertoand argyfmateriaal fan de ôfrûne tweintich jier. De bylden fan in tige jonge Chris Martin, dy’t foar de grap seit dat se mei syn fjouweren in mega-band wurde sille, binne mei weromwurkjende krêft bysûnder om te sjen.

Praktyske ynfo Coldplay: A Head Full of Dreams

Woansdeitejûn 14 novimber 2018

Lingte: 110 minuten

Kaartsjes: € 13,50

Te sjen by Kinepolis Almere, Breda, CineMagnus Schagen, CineMeerse Hoofddorp, Den Bosch, Dordrecht, Ynskedee, Emmen, Grins, Jierbeurs Utert en Zoetermeer

Film ek yn Fryslân te sjen

De Bios Drachten en De Bios Hearrenfean fertoane de film Coldplay: A Head Full of Dreams ek op 14 novimber. De film begjint op It Hearrenfean om 20.30 oere. De begjintiid yn Drachten is noch net bekend. Sjoch op www.biosdrachten.nl en www.bios-heerenveen.nl foar mear ynformaasje.