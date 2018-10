Fiif nominaasjes foar arsjitektuerpriis Fryslân

Der binne fiif projekten nominearre foar de Vredeman de Vries Priis foar arsjitektuer 2018. De winner wurdt op sneon 17 novimber bekend makke yn Museum Belvédère yn Oranjewâld.

De sjuery hat mei-inoar fjirtich ynstjoeringen beoardiele. De nominaasjes binne:

Blokhuispoort, Ljouwert

TWA Architecten, Burdaard

Nieuwbouw woning en Atelier, Bartlehiem

Dorenbos Architekten, Gytsjerk

Huis aan het Meer, Aldegea

Studio Nauta, Rotterdam

Museum en Werkplaats Houtstad, Drylts

Onix NL, Grins

Poortgebouw Nachttuin, Wier

NRJ Architectuur, Ljouwert

De Provinsje wol mei de priis de belangstelling foar arsjitektuer by in breed publyk fergrutsje. De winner kriget in bedrach fan € 5.000. De priis is foar sawol de ûntwerper as de opdrachtjouwer.

Hans Vredeman de Vries

De priis is nei Hans Vredeman de Vries ferneamd. Dy arsjitekt, planolooch, tekener, keunstner is yn 1527 yn Ljouwert berne. Hy stiet ek bekend as de grûnlizzer fan de Antwerpse Renaissancestijl.