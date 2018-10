Omrop Max hat in reportaazje makke oer in dei yn it libben fan in learares Frysk. Yn de fideo draait it om Anna Marije Bloem, dy’t Frysk jout op skoallemienskip Bogerman yn Koudum. Har learlingen en har stazjêre komme ek oan bod.

De fideo is hjir te besjen:

https://www.facebook.com/leraarFrysk/videos/462388404254023/