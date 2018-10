Ferûngelokke Lion Air-fleantúch mooglik fûn yn Javasee

It liket derop dat de ferûngelokke Boeing 737 fan Lion Air op ’e boaiem fan de Javasee fûn is. Neffens de heechste militêr fan it Yndonezyske leger is de romp fan it tastel nei alle gedachten lokalisearre.

It Amerikaanske parseburo AP berjochtet op basis fan de Yndonezyske marine dat op it plak in 22 meter lang objekt oantroffen is. Flecht JT610 wie moandei ûnderweis fan Jakarta nei Pangkal Pinang op it eilân Bangka by Sumatra doe’t it koart nei it opstigen fan de radar ferdwûn. Oan board wiene 189 minsken. It tastel wie noch mar twa moanne âld.

Oant no ta binne in stikmannich lichems burgen en nei Jakarta brocht. Yn de Javasee binne ek ûnderdielen fan it fleantúch ûntdutsen, mar de romp fan it tastel wie noch net fûn. Mooglik sitte de measte slachtoffers noch yn it fleantúchwrak. De lokaasje wurdt neffens de legersjef no fierder ûndersocht troch bergingswurkers. Op it oanbelangjende plak soene feffens sizzen sinjalen fan de swarte doazen opfongen wêze.