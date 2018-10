Feie Fonyk: heechgefoelige bern

Stel, it liket derop dat jo bern wit wat jo tinke, of jo bern wurdt gau kjel, hat lêst fan klean dy’t jokje, kin hast net yn ’e sliep komme nei in spannende dei, sjocht earst de kat út ’e beam foardat it der sels yn klimt. Dan kin ik jo lokwinskje, omdat der in hege kâns is dat jo bern heechgefoelich is, “hoogsensitief” yn ús oare lânstaal. Soks betsjut dat sa’n bern kreatyf is en in soad oare positive eigenskippen hat. It kin wêze dat jo bern útsûnderlik lêst hat fan naden yn de sokken of by steat is om te frjemde dingen te rûken. De buorman syn kat is twa tellen yn ‘e hûs en jimme lyts famke fan fiif hat it fuort en daliks yn de (noas) gaten. Sels dan kin men dat bern heechsensityf neame.

Alteast neffens Elaine Aron yn har boek Het hoog sensitieve kind, dat ik koartlyn lizzen seach by de twaddehâns boeken by Het Lichtpunt yn Kollumersweach. Dy ”Lichtpuntloods-kringloop” is in oanrieder. Foar wa’t it net wit: se binne iepen op tiisdei- en tongersdeitemiddei en op saterdeitemoarn. Wier de muoite wurdich om der om te strunen en men stipet mei eltse oankeap it goede doel.

Een Hoog Sensitief Kind (HSK) is bedachtzamer en gevoeliger en raakt makkelijker overmand door heftige emoties dan het gemiddelde kind. Hoewel een HSK vaak creatief en slim is, krijgt het geregeld het label angstig, geremd en zenuwachtig te zijn. Om te voorkomen dat een HSK nog langer als ‘probleemkind’ wordt bestempeld, heeft Elaine N. Aron deze gids geschreven.”

Neffens Aron is sa’n 15 oant 20% fan alle minsken heechgefoelich

De skriuwster hat jierrenlang ûnderfining as psychoterapeut. Dêr moete se tige gefoelige minsken. Se skreau der boeken oer. Bygelyks Hoog sensitieve personen in de liefde, Hoog sensitieve personen of Het werkboek voor hoog sensitieve personen. Neffens Aron is sa’n 15 oant 20% fan alle minsken heechgefoelich. Dat liket my út kommersjeel eachpunt – dy boeken moatte ferkocht wurde – oan ’e foarsichtige kant.

By heechgefoelige persoanen giet it om minsken dy’t berne binne mei de jefte mear dingen yn harren omjouwing op te nimmen as oaren. Mei dy konstatearring kin men net in soad. Dêrom is der foar âlden in list mei 23 fragen oer it hâlden en dragen fan de bern. Mei trettjin of mear positive antwurden is it bern in HSK, mar ek twa eigenskippen kinne genôch wêze.

Ik wie nijsgjirrich om te witten wat se op skoallen mei dy wiisheid kinne. Gelokkich hat Aron tips foar âlden. Nei’t se mei de list fan de skriuwster fêststeld hawwe dat harren bern in echte HSK (in heechsensityf bern) is, kinne se tsjin de juf sizze of noch better tsjin de direkteur: “It nypt nau wêr’t myn bern pleatst wurdt. Ik wol graach wite mei hokker leararen it de kommende jierren te krijen hat om te sjen by wa’t myn bern it bêste past.” Aron is oertsjûge dat in haad fan de skoalle bliid wêze sil mei sokke fragen, benammen nei har tweintich tips foar learkrêften.

Nei it trochblêdzjen fan dit boek, bin ik oertsjûge net yn oarder te wêzen. Sa haw in bygelyks it mier oan minsken dy’t geregeld mei nije kwalen oankomme. Wa wit wie ik sels al fan de bernejierren ôf heechgefoelich, mar hawwe se soks nea ûntdutsen. Dêr bin ik dan moai klear mei. Gelokkich kaam ik derefter dat der in oerfloed oan boeken oer it probleem fan heechgefoelichheid bestiet. Ik sil my der de kommende tiid yn ferdjipje. Wa wit, is it noch net te let.