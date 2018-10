Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (37)

Syn holle op in itensboard

Kening Herodes hat Johannes finzen nommen omdat Herodias dat woe, de frou fan syn ferstoarne broer dêr’t er mei troud is. Johannes hie nammentlik tsjin Herodes, dy’t him fan syn earste frou skiede litten hie, sein:

“Jo meie har net hawwe.”

Yn ’e macht fan lege lusten docht Herodes wat Herodias wol. Mar hy lit Johannes net deameitsje, want hy mei graach nei him harkje.

Op ’e jierdei fan Herodes dûnset de dochter fan Herodias foar it selskip fan machtige mannen dat by it feestmiel oanleit. Se meie allegear graach nei har sjen. Gleon en balstjurrich swart Herodes tsjin it famke:

“Do hast sa moai dûnse. Freegje watst wolst en ik sil it dy jaan.”

Opstokele troch har mem Herodias seit it famke:

“Jou my de holle fan Johannes de Doper op in itensboard.”

Dat falt Herodes raar ôf, mar hy wol net ôfgean yn bywêzigens fan syn machtige feestfreonen. De boal slacht Johannes de holle ôf as wie er in offerlaam fan God. Hy bringt syn holle op in sulveren itensboard en jout it oan it famke en it famke jout it oan de mem. En as syn learlingen dat tryste nijs hearre, helje se syn lyk op en lizze it yn it grêf.

Kening Herodes heart fan de ferhalen dy’t de minsken oer My fertelle. Hy wurdt der bang fan en brekt der sliep om. Hy seit tsjin syn tsjinstfeinten:

“Dat is grif Johannes de Doper dy’t út ’e deaden opwekke is. Dêrom wurkje dy krêften yn him.”

De foargeande ôfleveringen binne fan 3 febrewaris 2018 ôf hieltyd op sneon op It Nijs publisearre.

