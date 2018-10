Ensafh oer de hieltyd lytsere merk foar Fryske boeken

It lêste nûmer fan it Frysktaliche literatuertydskrift Ensafh fan 2018 sil wijd wêze oan it Fryske proaza, mei dêryn ferheljend proaza, besprekken en essees. It nûmer kriget as titel ‘It geheim fan Fryslân’. It ‘geheime’ slacht op de sakjende ferkeapsifers fan Fryske romans en ferhalebondels. De Fryske lêskyultuer stiet ûnder druk. It Fryske proaza wurdt sa stadichoan in geheim.

De redaksje freget proazaskriuwers om wurk foar dat nûmer yn te stjoeren. Dat kinne teksten wêze fan tûzen oant twatûzen wurden. De foarkar giet út nei teksten dy’t passe by de titel fan it nûmer, mar oare ynstjoerings binne ek wolkom. Fierder freget de redaksje om essees mei ideeën oer de oanpak fan ‘e krimpende Fryske boekemerk.

De ynstjoering slút op 20 novimber.

Klik hjir foar mear ynformaasje:

http://www.ensafh.nl/?p=53060