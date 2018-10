Kollum

Dy útrop ‘En de winner is!’ kaam my yn ’t sin doe’t ik okkerwyks in koart stikje yn de Ljouwerter krante oer de Fryske Anjer lies. Yn dat artikel stie dat de Fryske Anjer fan ’t jier nei immen of nei in organisaasje giet, dy’t him/har mei ynmoed foar LF2018 ynset hat. Dat is in beheining. Wa’t dat net dien hat, mar wol oare moaie dingen, kin de priis dus daliks wol ferjitte. Dat sille der grif net folle wêze. Oan hast alle aktiviteiten hong ommers it kaartsje fan LF2018. Dêr komt noch wat by. It Frysk Anjerfûns wol dat we mei suggestjes komme wa’t of hokker ynstelling dy priis krije moat. Der wurdt op in hiel protte ynstjoeringen rekkene. It bestjoer makket de kar en wiist de winner oan. Dat meitsje se op freed 7 desimber buorkundich. Op dit stuit binne wy dus oan set. Wy moatte nammen betinke en dy foar woansdei 14 novimber ynstjoere nei: frieseanjer@cultuurfonds.nl

Wat is dat krekt, dy Fryske Anjer? Dêr moatte we foar by it Prins Bernhard Kultuerfûns wêze. Dat fûns rikt alle jierren in priis foar de Fryske kultuer of de Fryske natuer út. It giet om in spjelde mei in anjer en in jildbedrach fan € 2500. Prins Bernhard hie altyd in wite anjer op de linkerrevers fan syn kolbert. Dêrom waard dus keazen foar in anjer as symboal en dêrom ha we it ornaris oer it Anjerfûns. De Fryske Anjer wurdt sûnt 1991 alle jierren útrikt. De earste Anjer wie foar Rients Gratema, de lêste oant no ta foar de feriening Eastermars Lânsdouwe. Dat betsjut dat de priis 27 kear útrikt is, 13 kear oan ynstânsjes, 14 kear oan persoanen. In pear foarbylden fan ynstânsjes: Oerol, iepenloftspul Jorwert, keramykmuseum Prinsessehôf, en foarbylden fan persoanen: Thom Mercuur, Jos Thie, Baukje Wytsma, Bouke Oldenhof.

Ik ha my foarnommen om in suggestje te dwaan. Dat betsjut dat ik foar mysels kritearia oanlizze moat. Yn datselde krantestikje lês ik dat Under de Toer, dy tritich poadiumproduksjes yn de doarpen, fan it Anjerfûns sa’n 500.000 euro subsydzje krige hat. Dat is prachtich, mar dy organisaasje de Anjer jaan, dat hat wat dûbelds. Foar mysels set ik dêrom dy en oare organisaasjes dy’t gâns subsydzje ta har foldwaan ha efteroan. Yn dat krantestikje ha se it ek oer de Reuzen fan Royal de Luxe en de Stormruiter. Ik ha fan beide geniete. Foar de Reuzen jildt fansels wat ik oer subsydzje sein ha, mar tagelyk hat dat barren net folle te krijen mei de Fryske kultuer. De Stormruiter is in wat oar ferhaal. It soe samar kinne dat dy foarstelling himsels weromfertsjinne hat. Dêr soe ik de priis wol oan jaan wolle. Mar oan wa? Jos Thie is dan fansels in logyske kar. Hy hat dy priis lykwols al in kear krige. Twa kear sa’n priis wylst der kar-út genôch is, dat moat ek mar net. Dat bringt my wer in pear stappen fierder. Ik kin in tal kandidaten skrasse: gjin subsydzje, gjin bûtenlânske foarstellingen, net foar in twadde kear de priis. Wat te dwaan mei goed betelle funksjonarissen? Sa kin ik trochgean, mar dat weistreekjen noasket my eins net. Dat is my te negatyf.

Ik wol it fan de oare kant besjen. Fan it begjin ôf ha we it mei-inoar hieltyd hân oer mienskip. Dat begryp hat in ferskaat oan ynfollingen krige. Likegoed is dat begryp oerein bleaun. Foar my is mienskip earst en meast de dingen mei-inoar dwaan, inoar helpe as dat nedich is. Dan tink ik oan buorlju, oan ferieningen, oan skoallen. It seit himsels dat lytse mienskippen earder as gruttere mienskippen opinoar oanwiisd binne en dus ek earder sokke mienskippen foarmje. Goed bedoelde regeljouwing hat spitigernôch guon dingen hast of hielendal ûnmooglik makke en likegoed goed bedoeld ha professionals de dingen foar in part oernommen. Wat foarinoar dwaan sûnder dat der oer tiid en jild praat wurdt, dêr giet it om. De minsken, dy’t dat dogge, dat binne de dragers fan lytsere en gruttere mienskippen. Dat binne de dragers fan LF2018.

Ik begryp dat moai wat fan sokke minsken meidogge. It giet hieltyd om dingen dy’t gjin namme ha meie, mar dy’t tagelyk wol dien wurde moatte om it allegearre goed ferrinne te litten. It grutte publyk hat de oproppen grif wol sjoen. Guon fan har sille harsels oanmelden ha en dogge no mei yn dat ferskaat oan projekten yn doarpen en stêden. De grutste helte hat der lykwols gjin idee fan wat al dy frijwilligers dogge, wêr’t har wurk begjint en ophâldt en wêr’t dat fan de professionals begjint. De grutste helte hat ek gjin idee hoefolle tiid oft frijwilligers, frij-stipers, derfoar oer ha. Dy frijwilligers binne der om’t se it gewoan fine om wat foar in oar, wat foar de mienskip, de Fryske mienskip dy’t no efkes LF 2018 hjit, te dwaan. Dat dogge se gewoan. Dêr hoege se gjin jild foar en dat wylst subsydzjebedraggen en ynkommens har maklik op oare gedachten bringe kinne soene. De frijwilligers binne net allinne de skeakels tusken it publyk en de aktiviteiten, mar ek de skeakels yn dy aktiviteiten. Ik tink dat guon net sûnder frijwilligers mooglik west hiene. Sy meitsje dat we gauris royaal genietsje kinne. Eins ûntslute sy de keunst en kultuer fan Kulturele Haadstêd foar ús. Om’t dy minsken dat treflik dogge en harsels gauris weisiferje, soe ik útstelle wolle dat de frijwilligers yn de persoan fan ien sa’n frijwilliger, symboalysk foar alle oare, de Anjer kriget.

Dat sil ik foar 14 novimber it bestjoer fan it Kultuerfûns witte litte. Faaks dat ik dan ek noch wol ien of mear nammen neam. Dat wol ik hjir mar net dwaan. En de winner is… Op freed 7 desimber witte we it.

foto’s © Aant Mulder

Aant Mulder fan Balk hold dit praatsje op sneon 13 oktober yn syn fêste rubryk Taalferoaring op Radio Spannenburch. Dy stjoert sneons fan 15.00-16.00 it programma ‘Gewoan Frysk’ út. Dat wurdt moandeis fan 9.00-10.00 werhelle.