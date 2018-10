Eksoatyske timpeldûnseressen en nommele krigers yn ‘La Bayadère’

Ballet yn trije bedriuwen – streekrjocht yn sechtich Nederlânske bioskopen op tiisdei 13 novimber om 20:15 oere

Mei alve ballet- en operafoarstellings, dy’t streekrjocht yn mear as tûzen teaters yn fjirtich lannen wrâldwiid fertoand wurde, bringt Royal Opera House ek yn seizoen 2018/2019 in breed skala oan foarstellings dy’t allegear live út it wrâldferneamde Covent Garden wei útstjoerd wurde. Op 13 novimber wurdt de sjogger meinaam nei Marius Petipa’s eksoatyske 19e iuwske mearke La Bayadère (De Timpeldûnseresse) dat him yn Yndia ôfspilet. De klankrykdom en sfear fan komponist Ludwig Minkus’ slute perfekt oan by de elegante presyzje fan de klassike goreografy fan Natalia Markova.

Oer La Bayadère

La Bayadère fertelt it leafdesferhaal fan de timpeldûnseresse Nikaja en de kriger Solor dy’t nettsjinsteande syn leafde foar Nikaja, trout mei de dochter fan de Radja. Ien fan de hichtepunten foar it corps de ballet is de ferneamde, moanneferljochte ‘wite akte’, ofwol it Ryk fan de Skimmen – dêr’t de ferlerne leafde fan Soloar yn in protte stalten syn geast pleaget. De goreografy jout net allinnich de twa konkurrearjende ballerina’s alle romte om te skitterjen, mar lit yn in bjusterbaarlike solo ek in brûnzen ôfgodsbyld ta libben komme.

Oer Royal Opera House

The Royal Opera House fiert dit jier in jubileum fan tsien jier live bioskoopfoarstellings, dêr’t it de wrâldwide merklieder mei is op it mêd fan opera- en balletfoarstellings yn ’e bioskoop. It seizoen 2017/2018 wie it súksesfolste jier ea foar The Royal Opera House mei wrâldwiid mear as ien miljoen ferkochte kaartsjes. It publyk hat ûnderwilens ek tagong ta ferskate livestreamen fia it Royal Opera House YouTube-kanaal, dat it grutste YouTube-kanaal is fan hokker keunstorganisaasje dan ek yn ’e wrâld.

Sjoch foar mear ynformaasje op: www.royaloperahouse.nl.

Royal Opera House – seizoen 2018/2019

The Royal Ballet

Petipa: La Bayadère

Streekrjocht: tiisdei 13 novimber 2018 (20:10 oere)

The Royal Ballet

Wright: The Nutcracker

Streekrjocht: moandei 3 desimber 2018 (20:10 oere)

The Royal Opera

Tchaikovsky: The Queen of Spades

Streekrjocht: tiisdei 22 jannewaris 2019 (19:40 oere)

The Royal Opera

Verdi: La Traviata

Streekrjocht: woansdei 30 jannewaris 2019 (19:40 oere)

The Royal Ballet

Acosta/Petipa: Don Quixote

Streekrjocht: tiisdei 19 febrewaris 2019 (20:10 oere)

The Royal Opera

Verdi: La Forza del Destino

Streekrjocht: tiisdei 2 april 2019 (19:10 oere)

The Royal Opera

Gounod: Faust

Streekrjocht: tiisdei 30 april 2019 (19:40 oere)

The Royal Ballet

Trijelûk: Royal Ballet Triple Bill: Flight Pattern, Within the Golden Hour, New Work

Streekrjocht: tongersdei 16 maaie 2019 (20:10 oere)

The Royal Ballet

MacMillan: Romeo and Juliet

Streekrjocht: tiisdei 11 juny 2019 (20:10 oere)