Eigner Stint freget fallisemint oan

De fabrikant fan de Stint freget hjoed fallisemint oan by de rjochtbank. Eigner Edwin Renzen sjocht nei eigen sizzen gjin útwei no’t de oerheid net mei it bedriuw yn petear wol oer hoe’t de Stint de dyk wer op kin.

It bedriuw út Putten, Stint Urban Mobility, leit stil sûnt de oerheid nei it fatale ûngelok yn Oss besleat dat de elektryske bakfytsen net mear de dyk op meie. Minister Van Nieuwenhuizen besleat dêrta nei ferkennend ûndersyk fan de Ynspeksje Leefomjouwing en Transport (ILT), dêr’t mooglike feiligensrisiko’s yn nei foaren kamen. By it ûngelok op 20 septimber yn Oss, dêr’t in Stint by grypt waard troch in trein, kamen fjouwer bern om it libben.

Neffens Renzen is de Stint wol deeglik feilich. Hy hie ôfrûne wike in lêste petear mei it ministearje mar dat late ta neat. Freedtejûn is it personiel ynljochte. Der wurkje sa’n tritich minsken, en by taleveringsbedriuwen sa’n tweintich.