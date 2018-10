Dútser komt om by eksploazje kaartautomaat op stasjon Halle

By de eksploazje fan in kaartautomaat op in stasjon yn de Dútske stêd Halle, is in man om it libben kaam. De ûntploffing wie neffens de plysje sa swier, dat dat de doar fan de automaat op it perron telâne kaam.

In masinist fûn de swierferwûne jongeman bliedend neist de ûntplofte kaartautomaat. It slachtoffer waard ôffierd nei it sikehûs, dêr’t er even dêrnei ferstoar. De plysje socht oant djip yn ’e nacht nei spoaren by it stasjon. It is net dúdlik oft de man de eksploazje sels feroarsake hat.

Yn Dútslân wurde geregeld kaartautomaten opblaasd. Ofrûne simmer warskôge de federale plysje noch foar automaten dy’t mooglik mei gas folle wiene. Ferline jier ferstoar in man yn Dortmund troch in eksploazje yn in kaartautomaat.