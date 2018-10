Doede Veeman nimt hjeljûn

Sjonger Doede Veeman komt net wer op ‘e planken. De âldman is fan betinken dat it ûnthâld him tefolle pleaget om noch langer foar publyk te sjongen. Sneon die er dat foar it lêst yn Balk. Dat gie net hielendal goed. Veeman wie in pear kear de tekst kwyt en moast dan op ‘e nij begjinne. Dat wie de oanlieding om de harpe yn ‘e wylgebeam te hingjen.

Veeman is fan 1943 en sjongt al fyftich jier. Syn talint waard ûntdutsen by in talintejacht yn 1967. Hy song yn ferskate stilen, lykas folk en wrâldmuzyk. De lêste jierren spile en song er gauris mei Jaap Louwes, Piter Wilkens en Gurbe Douwstra. Veeman die yn de jierren njoggentich ek oan kabaret. Hy spile doe by selskip Ratatette.

It bekendste ferske fan Doede Veeman is grif ‘De begraffenis fan omke Wopke’: