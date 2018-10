Deade troch ynstoarte bousteiger

Nêst it stasjon fan Antwerpen is in deade fallen trochdat in bousteiger ynstoart is. In oare persoan rekke ferwûne. Mooglik binne der noch mear slachtoffers.

Yn de Pelikaanstraat wiene woansdeitemoarn boufakkers op ‘e steiger oan it wurk mei de bou fan in nij hotelpân. Tsjin ‘e gevel stie in steiger fan likernôch tweintich meter hichte. Dy stoarte fan ‘e moarn efkes nei tsienen yn. Op syn minst twa boufakkers bedarren ûnder de stellaazje.

De strjitte is troch de ynstoarte steiger folslein blokkearre. Ferkear yn ‘e Pelikaanstraat is net mooglik.