It Ingelsk hat you, it Nederlânsk je, jij en u, mar it Frysk hat wol tolve manieren om de persoan oan te tsjutten tsjin wa’t men praat. Henk Wolf set se op in rychje yn in artikel op it webstee Neerlandistiek. It is hjirre te lêzen:

https://www.neerlandistiek.nl/2018/10/de-twaalf-friese-vertalingen-van-je-jij-en-u/.