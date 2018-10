De Fryske g-klank is hiel bysûnder

Yn it Frysk komt in hiele bysûndere g-klank foar. Allinnich wurdt er bedrige. Hy wurdt nammentlik hieltyd minder brûkt. Dat skriuwt taalkundige Henk Wolf op it taalwebstee Neerlandistiek. Neffens Wolf is de útspraak fan de typysk Fryske klank net mei dy fan de Hollânske te ferlykjen. Hy lit dat hearre oan ‘e hân fan in fragmint fan Foppe de Haan, dy’t de Fryske klank noch wol hat.

