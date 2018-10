Neidat yn juny fan dit jier yn Rome it boek I Frisoni e Roma. Un popolo da conoscere, oer de kontakten tusken de Friezen en Rome, presintearre is, sil de skriuwer Giampiero Mele op 17 oktober in eksimplaar oanbiede oan boargemaster Ferd Crone fan de gemeente Ljouwert. By dy gelegenheid sil er it ien en oar oer syn boek fertelle.

Wa en wat wiene de Friezen? Dy fraach kinne de Italianen net beantwurdzje. Oars as de Goaten en Noarmannen, dy’t yn oare befolkingsgroepen opnommen waarden, bleauwen de Friezen harsels op harren eigen grûngebiet. Harren taal en kultuer libbet noch hieltyd troch. Harren relaasjes mei Rome binne twatûzen jier âld. Troch Tacitus witte we oer harren bân mei de keizers Augustus oant Nero, dêr’t se mei de Bataven as soldaten foar fochten. Harren ‘schola’ wie in taflechtsoarde mei in milysje, dy’t mei de paus yn 846 tsjin de Sarasenen focht. De Romeinske keizer Henry IV focht tsjin de paus en ferneatige de ‘schola’ van de Friezen yn Rome. Dante Alighieri fertelt oer de reus Nimrod, fan de Toer fan Babel, sa grut as trije Friezen.

Under Garibaldi fochten de Friezen mei de Sûaven by Mentana (1867) en Porta Pia (1870). Bekende Friezen wennen tiden yn Rome: Lourens Alma-Tadema, Margaretha Geertruida Zelle (Mata Hari) en Maurits Cornelis Escher. Yn de Friezetsjerke, foar de Basilyk fan Sint Piter oer, stiet de buste fan Titus Brandsma, dy’t him tsjin de Dútsers fersette en nei konsintraasjekamp Dachau ôffierd waard.

Giampiero Mele fertelt yn in oere oer de twatûzen jier âlde betrekkingen tusken de Italiaanske haadstêd Rome en de Friezen. Soks komt mar ien kear foar: op 17 oktober 2018 yn de boppeseal fan restaurant Sems, Gûverneursplein 36 yn Ljouwert. Yntree € 5,00.