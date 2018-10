Craft Your Future

Dwerskikersdei mei in sympoasium oer fakmanskip en ambacht as boarne foar ynnovaasje en duorsumens

Op woansdei 10 oktober 2018, de lanlike dei fan de duorsumens, organisearret, Keunstwurk yn gearwurking mei it Friesland College en House of Design in sympoasium oer fakmanskip en ambacht as boarne foar ynnovaasje en duorsumens yn de Recycle Boulevard fan Omrin Estafette yn Ljouwert.

Mei yn ’e moarntiid trije nijsgjirrige sprekkers oer fernijende konsepten en kânsen en yn ’e middei fiif tematyske rûnetafelpetearen oer ferduorsuming. Sintraal dy dei stiet de aktualiteit fan ambacht en fakmanskip – en harren rol foar de takomst, mei it each op in sirkulêre en duorsum ferantwurde maatskippij.

Doel sympoasium

Hoe kinne wy út de oarspronlike kwaliteit fan it ambacht wei – it ferbinen fan holle, hert en hannen – in koers útsette foar in nije meitsekonomy mei nije produksjekeaten, partisipaasje fan boargers en sûne fertsjinmodellen en dêr’t material en werbrûkt wurde. Dêr sil men út ferskate ynfalshoeken wei, lykas ûnderwiis, oerheid, kultuerynstellings, ûndernimmers en de kreative profesjonals mei-inoar yn petear. De resultaten foarmje de opmjitte foar in Fryske koers foar it yntegrearjen fan duorsum fakmanskip, dy’t oanslút op in rike tradysje fan de ambachten yn Fryslân.

Programma

Yn ’e moarntiid ynspirearje sprekkers Ana Mestre (Portugal), Thomas Eyck en Aleid Brouwer, mei foarbylden oer hoe’t ambacht ta fernijende konsepten liede kin en hokker kânsen in nije ekonomy ús biede kin. Yn ’e middei stean fiif tematyske rûnetafelpetearen sintraal oer hoe’t ambacht as leietried foar ferskate ynfalshoeken in duorsume takomst generearje kin. Sjoch foar ynformaasje oer de sprekkers op de webside fan Keunstwurk.

Doelgroep

Foar wa’t belangstelling hat foar fakmanskip of ambacht en him dêrmei út ekonomy, kultuer, ûnderwiis en edukaasje en oerheid wei of as studint, ûndernimmers, zzp’er, keunstner en makker of fakman/frou ferbûn fielt. De tagong is fergees, oanmelde is needsaaklik. De fiertaal is Ingelsk.

De dei fan Dwerskikers is yn gearwurking mei it projekt Claim Your Future fan MentorProgramma Fryslân opset en makket diel út fan it brede Erasmus+ projekt Craft Your Future, dêr’t it Friesland College mei in trijetal Europeeske lannen, House of Design en Learning Hub Friesland yn gearwurket om de tematyk hinne dy’t sintraal stiet op dy dei. Mei stipe fan ûnder oare Vereniging Circulair Friesland en Erasmus+ wurdt de dei realisearre en opnommen yn it Nederlânske programma fan DutchCulture yn it ramt fan it European Year of Cultural Heritage 2018.

Ambachtsmerk yn Neushoorn

Oanslutend oan de Dwerskikersdei is fan 17.00 oere yn Neushoorn in kompakte ambachtsmerk organisearre yn gearwurking mei IepenUP Live. Men kin as publyk fan 20.00 oere ôf dielnimme oan it ynteraktive livestream-programma dêr’t Jacco de Boer by yngiet op it belang fan ambachten.