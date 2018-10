Budding(h)’Poets: tritich jier C. Buddingh’-priis op ien poadium

Mei Ilja Leonard Pfeijffer, Marieke Lucas Rijneveld, Lieke Marsman, Joke van Leeuwen, Anna Enquist, Ellen Deckwitz, Maarten van der Graaff, Radna Fabias en in protte oaren

Sûnt 1988 rikt Poetry International by it jierlikse festival de C. Buddingh’-priis út oan de skriuwer fan it bêste Nederlânsktalige poëzijdebút fan it jier. De Dordtske dichter en taalfernijer C. Buddingh’ is net om ’e nocht nammejouwer fan dy ‘priis foar nije Nederlânsktalige poëzij’. Dit jier soe er hûndert jier wurden wêze. Kunstmin, Poetry International en it Buddingh’ Genoatskip fiere de stjerdei fan de ûnferjitlike taal- en foardrachtskeunstner mei in feestlike poëzijmaraton mei alle tritich winners fan de C. Budding’priis op ien poadium. In lange, ferskate staasje ‘nije stimmen’.

Mei de priis fêstiget Poetry International alle jierren it omtinken op talintfolle nije stimmen yn de Nederlânsktalige poëzij. Foar mannich dichter fan namme wie de C. Buddingh’-priis de earste wichtige trofee dy’t yn ’e wacht sleept waard. Joke van Leeuwen, Tonnus Oosterhoff, Henk van der Waal, Ilja Leonard Pfeijffer en Anna Enquist, of resinter Ellen Deckwitz, Lieke Marsman, Marieke Lucas Rijneveld en Radna Fabias hearre ta de laureaten. Yn in alve oeren duorjende poëzijmaraton lêze de winners út harren bekroane debút yn kombinaasje mei foardrachten út de bondels dy’t dêrop folgen. Mei spraakmeitsjende ynterviewers as Hassnae Bouazza, Francis Broekhuijsen, Jasper Henderson en Tim den Besten prate se oanslutend oer de taal en tema’s dy’t sy útdrage wolle. In unike ien dei duorjende poëzijmanifestaasje dy’t de taalfernijing troch de jierren hinne glêshelder oer it fuotljocht bringt en de besiker ûnderdompelet yn it rike ferskaat fan de Nederlânske taal.

Kunstmin stiet dy dei folslein yn it teken fan poëzij. Neist de spektakulêre maratonlêzing mei alle C. Buddingh’-priiswinners binne der in protte ekstra aktiviteiten. Sa bringt muzykteaterselskip Hollands Diep mei in harkspul in oade oan harren yllústere foargonger C. Buddingh’. Mear ynformaasje oer de folsleine râneprogrammearing folget. It Teaterkafee is ûnder it hiele programma iepen.

Skouboarch Kunstmin

Sneon 24 novimber 12.00 – 23.00 oere

Ynfo en kaarten: www.kunstmin.nl

Winners tritich jier C. Buddingh’-priis

• 2018 – Radna Fabias met Habitus

• 2017 – Vicky Francken met Röntgenfotomode

• 2016 – Marieke Lucas Rijneveld met Kalfsvlies

• 2015 – Saskia Stehouwer met Wachtkamers

• 2014 – Maarten van der Graaff met Vluchtautogedichten

• 2013 – Henk Ester met Bijgeluiden

• 2012 – Ellen Deckwitz met De steen vreest mij

• 2011 – Lieke Marsman met Wat ik mijzelf graag voorhoud

• 2010 – Delphine Lecompte met De dieren in mij

• 2009 – Mischa Andriessen met Uitzien met D

• 2008 – Wiljan van den Akker met De afstand

• 2007 – Bernard Wesseling met Focus

• 2006 – Willem Thies met Toendra

• 2005 – Liesbeth Lagemaat met Een grimwoud in mijn keel

• 2004 – Maria Barnas met Twee zonnen

• 2003 – Jane Leusink met Mos en gladde paadjes

• 2002 – Erwin Mortier met Vergeten licht

• 2001 – Mark Boog met Alsof er iets gebeurt

• 2000 – André Verbart met 98

• 1999 – Ilja Leonard Pfeijffer met Van de vierkante man

• 1998 – † Erik Menkveld met De karpersimulator – toegekend, niet uitgereikt

• 1997 – † Pem Sluijter met Roos is een bloem

• 1996 – Henk van der Waal met De windsels van de sfinx

• 1995 – Joke van Leeuwen met Laatste lezers

• 1994 – F. van Dixhoorn met Jaagpad

• 1993 – Herman Leenders met Ogentroost

• 1992 – Anna Enquist met Soldatenliederen

• 1991 – † Michaël Zeeman met Beeldenstorm

• 1990 – Tonnus Oosterhoff met Boerentijger

• 1989 – geen winnaar

• 1988 – Elma van Haren met Reis naar het welkom geheten