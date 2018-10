Brânmerkjende paadfinerlieder frijsprutsen fan mishanneling

Yn septimber berjochte It Nijs oer in lieder by de paadfiners dy’t fertocht waard fan it brânmerken fan twa bern (link). De man is frijsprutsen fan mishanneling, mar wol feroardiele foar it ferwûnjen fan ‘e bern troch ûnachtsumens.

De 23-jierrige Mark B. hie wol in brânizer mei de letter FN tsjin de rêch fan ‘e bern drukt, mar it wie net bewiisd dat er wist dat it izer sa hyt wie dat it groeden benefterlitte koe. B. hie it izer sels ticht by de earm hâlden om nei te gean oft it net te waarm wie.

It Iepenbier Ministearje giet yn berop tsjin de útspraak.