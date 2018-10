Bombrieven foar Obama en Clinton

De eardere âld-minister Barack Obama en syn doetiidske minister fan útlânske saken Hilary Clinton hawwe bombrieven tastjoerd krige. De pakjes wiene nei harren thúsadres stjoerd. Oankommen binne se lykwols net. Alle post foar de politisy wurdt earst troch feilichheidsminsken kontrolearre.

Net allinne de politisy hawwe bompakjes krige. Moandei krige sakeman George Soros ien. Dat kaam wol oan, mar it waard net iepenmakke. De plysje hat it oarsearne ta ûntploffing brocht. It gebou fan omroporganisaasje CNN is ek ûntromme, mei’t dêr mooglik in bom lizze soe.