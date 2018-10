Boargemaster nimt mei jongste boargers moarnsbrochje

Learlingen fan groep 7 en 8 fan KBS De Bining út Westergeast skowe 6 novimber om 8.30 oere by boargemaster Bearn Bilker oan foar it maornsbrochje om mei- inoar te genietsjen fan in sûn en streksum miel.

De wike fan 5 novimber is útroppen ta de Wike fan it Nasjonaal Skoallebrochje. Mear as in heal miljoen bern leare yn dy wike alles oer de bêste start fan de dei en brea-ite sûn op skoalle.

Foar boargemaster Bilker is it tagelyk de lêste kear dat er bern útnûget foar in miel. Op 1 jannewaris 2019 giet de gemeente Kollumerlân c.a. mei de gemeenten Dongeradiel en Ferwerderadiel op yn de nije gemeente Noardeast-Fryslân.