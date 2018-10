Bloedbad yn Amerikaanske synagoge

By in sjitterij yn in Amerikaanske synagoge binne ferskate lju dea rekke. De dieder is troch de plysje oppakt.

Yn ‘e synagoge fan Pittsburgh, yn de steat Pennsylvania, wie in tsjinst oan ‘e gong, doe’t in ûnbekende man it gebou yn rûn en om him hinne skeat. Neffens Amerikaanske media binne acht minsken dêrtroch ferstoarn. Op syn minst seis oaren binne ferwûne rekke. Under dde slachtoffers binne ek plysjeminsken.

De dieder hat him earst in skoft beskûl hâlden yn ‘e synagoge, ear’t er him oerjoech.

De Amerikaanske presidint Donald Trump reagearre poerlilk op it nijs. Neffens him moat elkenien dy’t in godshûs oanfalt automatysk de deastraf krije. Hy sei ek dat de oanslach net bard wêze soe as der in bewapene bewekker yn it gebouw west hie.