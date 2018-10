Bern ûntdekke it stedspaleis mei kreative workshops

Yn it Ljouwerter Prinsessehôf binne der fan 23 oant 26 oktober alle dagen aardige workshops foar bern. Se ûntdekke earst de útstallingen ûnder lieding fan in museumdosint, dêrnei geane se mei klaai, tegeltsjes of kleuren kreatyf oan ‘e slach. Yntree en meidwaan oan de workshops is foar bern fergees. Oanmelde kin op de dei sels yn it museum.

Elke dei binne der fiif ferskillende workshops te folgjen yn it stedspaleis oan de Gruttsjerkstrjitte yn Ljouwert. Mei in museumdosint ûntdekke se moaie motiven, bysûndere techniken, prachtige tegelfjilden en sels in pau dy’t fan porslein makke is. Neidat de bern ynspiraasje opdien hawwe, geane se oan ’e slach mei in eigen keunstwurk. Om 11.15 oere begjint de earste workshop en om 15.45 oere de fiifde en lêste. De fergeze yntree jildt foar bern oant en mei 17 jier, de workshops binne ek fergees by te wenjen.

De workshops binne geskikt foar bern fan 4 oant en mei 12 jier. Foarôf reservearje foar de workshops is net mooglik, oanmelde kin op de dei sels by de baly yn de museumhal. Alders kinne meidwaan mei de workshop of ûnderwilens de útstalling Made in Holland: 400 jaar wereldmerk besjen.

Mei dy eksposysje presintearret it Prinsessehôf in oansprekkende útstalling oer fjouwer Nederlânske suksesferhalen: Delfts blau, Maastrichts ierdewurk, art-nouveaukeramyk en Dutch Design. Oan ’e hân fan ymposante blommepiramiden, kleurryk boerebont, populêr Gouds platiel en de eigenwize ûntwerpen fan designers as Maarten Baas is te ûntdekken hoe’t Nederlân in wrâldspiler wurden is op it mêd fan keramyk.