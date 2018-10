Bekroande dûnsfoarstelling komt yn Drachten

Nanine Linning makket dûns oer wurk en libben fan skilder Francis Bacon. De bekroande dûnsfoarstelling Bacon fan Nanine Linning is nei trettjin jier werom op de Nederlânske planken. Woansdei 31 oktober strykt it dûnsselskip del yn De Lawei yn Drachten. Foarôfgeand oan de foarstelling giet direkteur Stef Avezaat yn petear mei de goreografe.

Linning lit har ynspirearje troch de skilderijen en it libben fan Francis Bacon en krige foar har foarstelling de prestizjeuze dûnspriis ‘de Zwaan’ foar de bêste Nederlânske goreografy.



Dance Company Nanine Linning stiet bekend om har bûtengewoane produksjes op it mêd fan dûns, teätrale ynstallaasjes en opera. Yn har foarstellingen siket se nei in yninoar ranen fan dûns mei ûntwerp, fideo, byldzjende keunst en moade. Har styl karakterisearret him troch in eksplosive fysike dûnstaal, krêftige fisuele bylden en gearwurking mei ynternasjonaal ferneamde keunstners en wittenskippers dêr’t sy mear as ien kear yn Nederlân, Switserlân en Dútslân foar bekroand waard.

Bacon

Mei har dûnsstik sûnser kompromis referearret Nanine Linning oan de emosjonele kosmos fan Bacons skilderijen en sjocht se in analogy mei har eigen keunst: “Ik bin ynteressearre yn dierlike ympulsen, it ynstinktive.”

Mei in fjurrige lichaamlikheid ûndersiket de goreografe de fûnemintele patroanen yn hâlden en dragen dy’t de grins tusken it minsklike en dierlike ferdizenje litte en it argayske en ûnferbidlike aard fan ús bestean sjen litte. De taskôger is tsjûge fan de striid fan it yndividu – ite of iten wurde. In solo as gjalp fongen yn isolemint of in trio as gefjocht om oerhearsking; Linning makket ynstinkten fysyk taastber yn dûns fan oangripende yntensiteit.

Bysûndere gearwurkingen

Bacon is werom yn in nije bewurking yn gearwurking mei komponist Jacob ter Veldhuis, fideokeunstner Juliane Noß en senograaf Jan Boiten.

Mei sa’n 1000 optredens yn it jier oer de hiele wrâld heart Ter Velduis by Europeeske komponisten dêr’t it faakst wurk fan útfierd wurdt. De selsbeneamde ‘avantpop-komponist’ wûn yn 2015 de earste BUMA Classical Award foar bêste klassike eksportprodukt fan Nederlân en stie dit jier opnij yn de Kulturele top 100 fan de NRC Handelsblad.

De ôfrûne tweintich jier makke senograaf Jan Boiten in protte senografyen foar ûnder mear muzykteater, dûns en opera. Syn dekôrs, ljochtûntwerpen, fideodekôrs en audiofisuele produksjes wiene te sjen op wichtige poadia en festivals oer de hiele wrâld. Boiten is op dit stuit dwaande mei ûnderskate filmproduksjes foar telefyzje en ynternet.

Dance Company Nanine Linning

Linning krige de Swiss Dance award en waard yn 2017 opnommen yn de Kultuur top 100 fan NRC Handelsblad. Die Deutsche Bühne priizge har koartlyn noch foar har “bysûndere bydrage oan de hjoeddeistige ûntwikkelingen yn de dûns”. Nei jierren gearwurkjen mei Teater Heidelberg wie it in logyske stap om fierder te groeien as ûnôfhinklik selskip. Yn gearwurking mei ynternasjonale koprodusinten, festivals, teäters en musea bringt Dance Company Nanine Linning de kommende twa jier trije premjêren út en bewurket se earder útbrochte foarstellingen lykas Bacon en Endless Song of Silence.

As kurator is Linning ferantwurdlik foar it dûnsprogramma foar Ludwigshafen Festspielen 2018 en 2019. Yn opdracht fan it Stuttgarter Ballet makket se in nije goreografy mei dûnsers en orkest foar it hûndertjierrige Bauhausjubileum.

De foarstelling begjint om 20.00 oere.