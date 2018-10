Beart Oosterhaven fol lof oer ‘Friersk’

“Mei syn tredde solo-cd, Friersk, hat sjonger/multy-ynstrumintalist Chris Kalsbeek fan Ljouwert ien fan ’e moaiste albums út ’e skiednis fan ’e Fryske folkmuzyk ôflevere! It is in plaat dy’t oer alle boegen tsjûget fan kwaliteit: tekstueel, muzikaal én produksjoneel.”

Dat skriuwt Beart Oosterhaven op Ensafh oer de nije Frysktalige cd Friersk fan Chris Kalsbeek. Hy konkludearret dat Friersk “in fenomenaal goede skiif” is.

Klik hjir om it folsleine besprek te lêzen.