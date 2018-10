As de juf gjin Frysk ken …

Fryske les op skoalle moat tenei mar jûn wurde troch frijwilligers. Op tefolle skoallen binne de juffen en masters fan betinken dat hja dat sels net goed genôch kinne. Dêrom dogge ûnderwiisstipetsjinst Cedin en it Sintrum Frysktalige Berne-opfang in oprop oan minsken dy’t it Frysk goed behearskje om as frijwilliger Frysk te jaan.

De frijwilligers wurde op it stuit socht foar de plakken Snits, Boalsert, Drachten en it Hearrenfean. Hja krije in lytse kursus en materiaal. It doel is dat de frijwilligers ien kear wyks in moarnsskoft of middei helpe. Hja krije der in fergoeding foar.

Minsken dy’t der belang by hawwe, kinne in e-mail stjoere nei g.beetstra@sfbo.nl.