Antyswartepytaktiviste ferspriedt yllegale opnamen fan rjochtssaak

In frou hat by de rjochtssaak tsjin de sneldykblokkearders temûk lûdsopnamen makke. Dat is yn de rjochtsseal yn Nederlân strang ferbean. Hja hat dy dêrnei op it ynternet set. Dat docht de Telegraaf te witten.

De frou is ien fan ‘e antyswartepytaktivisten. Hja wurket ûnder de namme Marrit Anne. Neffens de Telegraaf hat hja likernôch in oere oan opnamemateriaal.

De rjochtbank yn Ljouwert nimt de saak heech op. In wurdfierder docht te witten dat de aksje fan de frou yllegaal is en dat de rjochtbank soks net akseptearret. “We beraden ons op maatregelen”, seit er.

De antyswartepytaktiviste soarge ûnder de sitting al foar ûnrêst, om’t hja siet te twitterjen. Dat is ek net tastien.