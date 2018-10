Aldste Nederlânsk is eins Iersk

De ôfrûne dagen berjochte It Nijs oer in wurd dat oantroffen wie yn in Ierske tekst: blinn auga. Neffens taalkundige Peter Alexander Kerkhof wie dat in Aldnederlânsk wurd út de sânde ieu. Taalkundige Gertjan Postma wie it dêr net mei iens. Neffens him wie it in Noarsk wurd út de trettjinde ieu. It soe yn it Iersk oernaam wêze út it Noarsk, dat yn ‘e midsieuwen op guon plakken yn Skotlân praat waard. Dat makke er tongersdei buorkundich.

De Utertske taalkundige Peter Schrijver falt Postma by, mar korrizjearret him wol op in pear punten. Sa jout er oan dat de taalnamme Skotsk yn ‘e midsieuwen brûkt waard foar de Keltyske taal dy’t yn Ierlân én Skotlân praat waard. Dy soe him pas letter opsplisse yn wat wy no Iersk en Skotsk Gaelic neame.

Neffens Schrijver komt blinn auga yndied út it Noarsk, mar net út it Noarsk dat yn Skotlân praat waard. Hy tinkt dat de Ieren it oernommen hawwe fan de wytsingen út Noarwegen, dy’t Ierlân geregeld oandiene. It wurd blinn auga is neffens Schrijver oernommen yn dy âlde Keltyske taal fan Ierlân en Skotlân. Schrijver wiist derop dat blinn auga yn fjouwer midsieuske wurdboeken fan it Iersk te finen is.

