Al goed 1.400 minsken yn Noard-Nederlân kieze foar sinnepanielen fia Eigen Huis

Mear as 7.000 minsken yn de noardlike provinsjes hawwe har sûnt juny ynskreaun foar de Kollektive Ynkeap Sinnepanielen fan Feriening Eigen Hûs. Al 1.400 dielnimmers hawwe it oanbod foar in folslein sinnepanielesysteem akseptearre.

Oanbod noch ien wike beskikber

De lêste wike fan de aksje is yngien. Dielnimmers yn Fryslân, Grinslân, Drinte en Flevolân hawwe oant en mei 19 oktober de tiid om te beslissen oft se it oanbod fia de Kollektive Ynkeap Sinnepanielen akseptearje.

Trochsneed koarting fan 21%

In sinnepanielesysteem fia de kollektive ynkeap is yn trochsneed € 1.216,- goedkeaper as dat fan oare oanbieders (boarne: Milieu Centraal). De leveransiers kinne dy skerpe priis biede, mei’t se yn ien kear in protte klanten yn deselde regio betsjinje kinne. Dat smyt harren logistyk- en ynkeapfoardiel op.

Meidwaan is noch mooglik

Belangstellenden kinne har noch ynskriuwe om fuortdaliks in persoanlik oanbod te krijen. Oanmelde kin fia eigenhuis.nl/zon. Dêr is ek mear ynformaasje oer de aksje te finen.

Maklik en betrouber

Feriening Eigen Hûs is belangebehertiger foar húseigeners. De feriening wol mei de Kollektive Ynkeap Sinnepanielen it oantugen fan in systeem fan goede kwaliteit makliker en foardieliger meitsje.