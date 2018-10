Akkoart yn Dútslân oer oanpak fersmoargjende disels

Koalysjepartijen yn Dútslân hawwe yn ’e nacht fan moandei op tiisdei in akkoart berikt oer de oanpak fan fersmoargjende diselauto’s yn grutte stêden. Oer de ynhâld fan it akkoart is neat bekendmakke.

Oerenlang is der hakketakke oer it pakket maatregels om de luchtkwaliteit yn grutte stêden te ferbetterjen. Ien fan de foarstellen dy’t op tafel leine, wie om eigners fan âlde, fersmoargjende disels temjitte te kommen troch in ynruilpreemje yn te fieren.

Goed tolve miljoen fan de yn totaal fyftjin miljoen diselauto’s yn Dútslân foldogge net oan de lêste Euro 6-emisjenoarm. Oftewol alle auto’s mei in boujier fan foar 2015. Foar dy auto’s driget yn Dútske stêden in ferbod en foaral dêr siket it regear in oplossing foar.