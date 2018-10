Agnes van den Brandeler-priis 2018 nei Museum Belvédère

Museum Belvédère yn It Hearrefean/Oranjewâld is de winner fan de earste Agnes van den Brandeler-priis foar middelgrutte musea. It museum ûntfangt in bedrach fan 50.000 euro, dat bestege wurde sil oan in monografyske útstalling oer it wurk fan keunstner Olphaert den Otter (1955), dy’t holden wurde sil yn ’e hjerst fan 2020.

It projektfoarstel fan Museum Belvédère oer Den Otter is troch de sjuery fan de Agnes van den Brandeler-priis ferkeazen út in shortlist fan trije musea: neist Museum Belvédère wiene it Stedelijk Museum Schiedam en it Dordrechts Museum útnoege om in projektfoarstel yn te tsjinjen. De sjuery, besteande út it bestjoer fan de Agnes van den Brandeler Stichting – Frank Bergevoet, Robert de Haas en Koeno Sluyterman Van Loo – en oanfolle mei keunstkritika Lucette ter Borg, is unanym yn syn oardiel dat de útstalling mei keunstner Olphaert den Otter in prachtige opmjitte is foar de tradysje dy’t de Agnes van den Brandeler Stichting mei de jierlikse priis foar middelgrutte musea fêstigje wol.

It útstallingsplan fan Den Otter, in briljante en nei it betinken fan de sjuery noch te folle ûnderskatte keunstner, sit ynhâldlik, organisatoarysk en finansjeel goed yninoar. De ambysje fan Museum Belvédère en de keunstner om neist de útstalling ek in serieuze publikaasje te meitsjen én in sympoasium te organisearjen oer lânskippen en de ‘wûneweefsels’ dy’t de minske dêr yn ’e rin fan de iuwen yn oanleit, wurdearret de sjuery tige.

Oer de priis

De Agnes van den Brandeler-priis is in nije, dit jier ynstelde, jierlikse priis foar middelgrutte musea. Oan de priis is in bedrach fan 50.000 euro ferbûn, ornearre foar in projekt dêr’t in keunstner (berne foar 1978) dy’t te’n ûnrjochte te min omtinken hân hân, wiidweidich yn beljochte wurdt. De priis is ek bedoeld om middelgrutte musea finansjeel in ekstra stipe yn ’e rêch te jaan en in alternatyf te bieden foar grutte útstallings.

Oer de nammejouster

Jonkfrou Agnes van den Brandeler (1918-2002) wie in Nederlânske keunstner. Tige tsjin it sin fan (foaral) har heit besleat se nei it gymnasium nei de Keninklike Akademy foar Byldzjende Keunsten yn De Haach te gean. Nei de oarloch reizge se tusken 1947 en 1972 nei Frankryk, Spanje, Grikelân en Italië. Se foarseach yn har ûnderhâld troch te skilderjen, te tekenjen en lessen te jaan. Op har reizen kaam se yn ’e kunde mei it ympresjonisme, ekspresjonisme en konstruktivisme en eksperimintearre mei alle stilen. Benammen it ekspresjonisme luts har: hja skildere har libben lang, ek doe’t se weromkaam wie yn Nederlân, lânskippen en histoarjestikken yn dy styl.

Agnes van den Brandeler eksposearre yn har libben geregeld, mar bruts nea serieus troch. Dat wie teloarstellend foar har, mar se seach ek altyd oan tsjin ‘alle sosjale gedoch’. De troch harsels en har man oprjochte Agnes van den Brandeler Stichting draacht soarch foar har artistike neilittenskip en hâldt it oantinken oan dy bysûndere, tige trochtaastende keunstner libben, ûnder oare troch it ynstellen fan boppeneamde priis.