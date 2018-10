Abdelkader Benali presintearret de Europeeske skriuwers dy’t it meast ûnthjitte

Skriuwer Abdelkader Benali presintearret op sneontejûn 24 novimber yn Nimwegen de skriuwers út Spanje, Portugal, Italië, België, Nederlân en Roemenië dy’t it meast ûnthjitte. Op net earder fertoande wize lit dy nije generaasje Europeeske skriuwers en oersetters sjen hoe’t literatuer minsken ferbynt, dwers oer de grinzen tusken lannen, kontininten en talen hinne. De skriuwers en oersetters drage wurk foar en jouwe yn oanrin nei de poadiumpresintaasje ferskate skriuw- en oersetwurksjops. De programma’s binne ûnderdiel fan it Wintertuinfestival, dat fan 20 o/m 25 novimber yn Nimwegen holden wurdt, mei as tema: Wat hearre wy as we harkje?

Connecting Emerging Literary Artists op it Wintertuinfestival

Net om ’e nocht presintearret Abdelkader Benali de oanstoarmjende talinten foar it earst oan it Nederlânske publyk. Benali debutearre – tige jong – op syn ienentweintichste mei Bruiloft aan zee (1996), syn roman dy’t útgroeide ta in bestseller en yn in protte lannen oerset waard. De skriuwers en oersetters dy’t er op it Wintertuinfestival presintearret meitsje diel út fan Connecting Emerging Literary Artists (CELA), in unyk Europeesk talintûntwikkeltrajekt dat jonge literêre makkers út fiif lannen byinoar bringt om de tanimmende ôfstân tusken harren, de útjou-yndustry en it publyk te oerbrêgjen. CELA wurdt mei mooglik makke troch it Creative Europe Programma fan de Europeeske Uny en troch it Nederlânsk Letterefûns.

Poadiumprogramma’s, wurksjops en in audiotoer

Men kin it wurk fan de Europeeske makkers op it festival op ferskate wizen ûnderfine: by poadiumpresintaasjes, yn skriuw- en oersetwurksjops en by in audiotoer. Op freedtejûn 23 novimber en sneontejûn 24 novimber komme sân ferskate skriuwer-oersettersduo’s op it poadium. Op freedtejûn 23 novimber jouwe de Spaanske skriuwer Mariana Torres en de Roemeenske skriuwer en sjoernalist Andrei Crăciun in wurksjop kreatyf skriuwen. Op sneontejûn jout Anne Lopes Michielsen, CELA-oersetter Portugeesk-Nederlânsk, in oersetwurksjop. Op it festival kin men ek de bysûndere audiotoer “Ik woon niet meer in het huis, maar het huis woont in mij” fan Flaamske skriuwer Maud Van Hauwaert belibje.

Sjoch op www.wintertuinfestival.nl foar mear ynformaasje.