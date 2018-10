88 persint beswieren guozzegebieten ôfwiisd

Fan de 132 beswieren dy’t lânbrûkers yntsjinnen tsjin it oanpassen fan de guozze-opfanggebieten binne 116 ôfwiisd en 16 takend. De provinsje Fryslân skerpe ferline jier de guozze-oanpak oan. Dat barde neidat bliken die dat it doel fan 5-10% minder skea oan it gers net helle waard. De perselen fan de beswiermakkers dêr’t it beswier fan takend is, binne tafoege oan de opfanggebieten.

De Kommisje foar beswier en berop behannele de klachten yn twa harksitten. De perselen dy’t de provinsje oan de opfanggebieten tafoeget, lizze benammen yn it gebiet om de Deelen hinne en by de Alde Feanen. It giet om in totaal oerflak fan sa’n twahûndert bunder.

Oanskerpe oanpak

De regeling Fryske Guozze-oanpak rint fan 2014 oant 2020. Yn 2017 waard der in tuskenevaluaasje hoilden. Dêr blykte út dat it doel fan minder skea oan it gers net helle waard. Provinsjale Steaten stelden doe in oanskerpe Guozze-oanpak fêst. Underdiel dêrfan wie dat de foerazjeargebieten, ek wol opfanggebieten neamd dêr’t boeren in fergoeding foar krije, lytser yn omfang waarden. Dat gie nei 20.700 hektare, tsien persint minder oerflak as eartiids. Minder opfanggebieten betsjut mear gebieten dêr’t jagers de guozzen ferjeie meie.