Tolve jonge keunstners eksposearje op MAF 2018

De nijste lichting nasjonale en ynternasjonale talinten fan ferskillende keunstakademys eksposearje harren wurk yn ljocht- en mediakeunst op it kommende Media Art Festival.

Tongersdei 15 novimber begjint it jierlikse Media Art Festival yn Ljouwert. It MAF is it evenemint yn Noard-Nederlân foar nij talint en ynternasjonale keunstners op it mêd fan ljocht- en mediakeunst. Oant en mei 2 desimber eksposearje 12 jonge keunstners harren wurk as de MAF Young Masters. Dêrneist is der in wiidweidich programma om it tema LinkedUp – Kommunikaasje en Ferbining: hoe technology him ferhâldt ta de minske yn kommunikaasje en ynteraksje. Twa wike lang binne der workshops, útfieringen en filmjûnen. It festival wurdt feestlik ôfsletten mei ûnder oaren de Young Master Awards 2018.

De dielnimmers oan it Media Art Festival binne allegear resint ôfstudearre fan Nederlânske en in trijetal ynternasjonale keunstakademys: Alexander van Bakel (Gerrit Rietveld Academie, Amsterdam), Friedrich Boell (Kunsthochschule für Medien, Köln), Anaïs Borie (Design Academie, Eindhoven), Jihen Ben Chikha (The Higher Institute of Fine Arts of Sousse/TUN), Oscar van Leest (ArtEz, Arnhim), Jelle Reith (ArtEz, Arnhim), Anne Fie Salverda (Minerva Academie voor Popkultuer, Ljouwert), Wouter Smit (Gerrit Rietveld Academie, Amsterdam), Timbre Vibes (Hogeschool voor de Kunsten, Utert), Bernardo Zanotta (Gerrit Rietveld Academie, Amsterdam), Jakub Valtar (Minerva Frank Mohr Instituut, Grins), Lena Weisner (Hochschule für Angewandte Kunst und Wissenschaft Hildesheim/DE). It folsleine programma is te finen op www.mediaartfriesland.nl.

Dy keunstners binne allegear nominearre foar de MAF Young Masters Award. De winner wurdt oanwiisd troch in ynternasjonale sjuery besteande út lûdskeunstner Selu Herraiz (E), performancekeunstner Laurenz Theinert (DE) en ljochtûntwerper Tim Fuchs (CH). De priis bestiet út in ferbliuw en in eksposysje by AADK Spain keunstnersresidinsje yn it Spaanske Blanca.

MAF is yn it âlde postsortearbedriuw oan de Snitsertrekwei 1, op rinôfstân fan Sintraal Stasjon Ljouwert. De iepening fan it festival is tongersdei 15 novimber om 20:00 oere. De eksposysje is dêrnei alle dagen iepen fan 10.00 oant 22.00 oere. De yntree is € 5,-; foar studinten € 3,- en foar jongelju oant en mei 16 jier is de yntree fergees. Foar groepen binne der spesjale rûnliedingen en workshops op maat. Dêrfoar oanmelde kin fia mediaartfriesland@gmail.com .

It Media Art Festival is dit jier part fan de ReOpening LF2018: de slotfestiviteiten fan it Ljouwert Kulturele Haadstêdjier.