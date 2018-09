Ychelbaarchpaad by de Spitkeet

By it iepenloftmuseum De Spitkeet yn De Harkema it Ychelbaarchpaad oanlein. Dat is spesjaal dien foar de groepen 3 en 4 fan it basisûnderwiis. Troch de gearwurking fan NDE Pingo & Pet, IVN en de Spitkeet koe it paad ta stân komme.

NDE Pingo & Pet is de organisaasje foar Natuer en Duorsumheidsedukaasje foar it basisûnderwiis yn Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel. IVN is it lanlik ynstitút foar natueredukaasje. Skoallen dy’t oansletten binne by it NME-sintrum de Klyster kinne der ek gebrûk fan meitsje. De Klyster fersoarget arranzjeminten en lesmateriaal foar it ûnderwiis op it mêd fan natuer en duorsumheid yn Dongeradeel, Dantumadiel, Kollumerlân c.a. en Ferwerderadiel.

It paad rint oer it terrein fan De Spitkeet. Eddy de Ychel lit de bern ûntdekke hoe’t de minsken dêr eartiids libben. Underweis leare se fan alles oer de natuer en de húskes fan foarhinne. Der is ek romte foar in spultsje. Troch dat allegear mei-inoar is it foar de bern oantreklik en learsum.

Foar septimber en oktober binne der al acht groepen boekt. Op tongersdei 4 oktober wurdt it paad offisjeel iepene. Dêr binne de bern fan de groepen 3 en 4 fan It Holdersnêst út De Harkema by.