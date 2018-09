Wykein foar minsken mei gefoel foar taal en humor

Under de titel Pineboek hat Folkshegeskoalle Schylgeralân wykeinarranzjemint foar sneon 17 novimber 14:00 oant en mei snein 18 novimber 13:00 gearstald dêr’t it genietsjen fan de trije Skylger dialekten en fan it eilân sels yn foarop stiet. It programma oer lytse talen is ûnderdiel fan Kulturele Haadstêd en Lân fan Taal.

It draait om it Westers, Meslânzers en Aasters en de ûntjouwing fan dy – libbene – Skylger talen. It Meslânzers is it dialekt fan Skylge mei it Nederlânsk as basis, yn tsjinstelling ta de oare Skylger dialekten dy’t it Frysk as basis hawwe.

It programma bestiet út film, in kulturele kuier, in lêzing oer ‘Untjouwingen fan lytse Fryske dialekten ûnder ynfloed fan isolemint’ en it komyske toanielstik Pinebúk. Dat is in bysûndere bewurking troch de Aaster Joonpraters fan ‘De ynbylde syke’ fan Molière.

Twa dagen fol taal en kultuer, folslein fersoarge, yn de noflike omjouwing fan bosk en strân.

Wiidweidiger ynformaasje is te finen op https://folkshegeskoalle.nl en op te freegjen fia info@folkshegeskoalle.nl