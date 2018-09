Wrâldwide ôffalberch driget mei 70 persint te groeien

De wrâldwide ôffalberch is yn 2050 sa’n santich persint grutter as no, foarseit de Wrâldbank. Neffens de ûntwikkelingsorganisaasje produsearret de wrâldbefolking dan jierliks 3,4 miljard ton ôffal, goed foar 34 miljoen grôtfolle jiskeweinen jiers. No is dat goed twa miljard ton.

Dêrmei nimt de ôffalproduksje flugger ta as de wrâldbefolking. Dy groeit de kommende desennia mei likernôch tritich persint, besifere de Feriene Naasjes earder al. De Wrâldbank seit dat de ôffaltaname mei de ferstêdliking te krijen hat. Foaral yn ûntwikkelingslannen sil de jierlikse jiskeproduksje flink tanimme. Yn súdlik Azië wurdt in ferdûbeling ferwachte, yn de Afrikaanske lannen ûnder de Sahara sil de jierlikse ôffalberch yn 2050 trije kear grutter wêze as no.

Op it stuit drukke rike lannen de grutste stimpel op it wrâldwide ôffalprobleem. Sa kin it barre dat sechtjin persint fan de wrâldbefolking 34 persint fan it ôffal produsearret. Wol slagje de rikere lannen der ûnderwilens yn in tredde fan it ôffal wer te brûken. Dat is yn earme lannen fjouwer persint. Benammen plestik is in probleem.

De Wrâldbank, dy’t yn 2012 al mei in soartgelikense warskôging kaam, merkt op dat ôffalferwurking it faak ôfleit tsjin oerheidstaken as drinkwetterfoarsjenning, ûnderwiis en sûnenssoarch.