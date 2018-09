Wer auto yn flammen op yn Ynskedee

Yn Ynskedee is yn ’e nacht fan snein op moandei opnij in parkeare auto útbaarnd. It is de achtste autobrân yn oardel moanne tiid yn de Oeriselske stêd. Foarige moanne arrestearre de plysje de eigner fan ien fan de útbaarnde auto’s, op fertinking fan brânstifting. Hy foldie oan in sinjalemint dat in tsjûge jûn hie en joech troch syn dwaan en litten oanlieding ta fertinking doe’t de plysje him mei de brân konfrontearre.

De oarsaak fan de brân fan fannacht, op in parkearterrein oan de Hanninkhoeke yn Ynskedee, wurdt noch ûndersocht. Neffens in lokale sjoernalist giet de plysje no ek út fan brânstifting.