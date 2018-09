Waarpraatsje: twa dagen ritich

DE JOUWER – Nei is kreas wykein krije wy twa dagen mei ritich waar.

Yn ’e nacht fan snein op moandei is de loft berûn en sil it sa út en troch wat reine. Letter yn ’e nacht binne der opklearringen mar kin der ek in bui falle. De weste- oant noardwestewyn is swak oant matich, by de kust lâns en boppe de Iselmar frij krêftich oant krêftich. It wurdt 7 graden.

Moandei wikselje sinne en opklearringen inoar ôf. Der falle ek inkelde buien. De wyn komt út it noardwesten en is matich. By de kust lâns en boppe de Iselmar stiet in krêftige oant hurde wyn. It wurdt net folle waarmer as 12 graden.

Tiisdei bliuwt it ek net drûch.

Jan Brinksma