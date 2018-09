Waarpraatsje: ritich en rûch

DE JOUWER – Nei noch in kreaze tongersdei feroaret it waar fan freed ôf. It wurdt ritich mei bytiden in soad wyn.

Yn ’e nacht fan tongersdei op freed binne der opklearringen. De wyn komt it út suden en is matich. By de kust lâns stiet mear wyn. Mei 18 graden wurdt it in waarme nacht.

Freed falt der sa út en troch rein en letter op ’e dei falle der buien, miskien wol mei tonger. Der binne dochs ek wat opklearringen. It wurdt in dei mei in soad wyn. De westewyn wurdt frij krêftich oant krêftich, by de kust lâns hurd oant stoarmich, miskien wol efkes stoarm. Boppedat is der kâns op swiere wynstjitten. Yn ’e rin fan de dei jout de wyn him wer wat del. It wurdt net folle waarmer as 17 graden.

Yn it wykein is it ek ritich en oan de kâlde kant. Boppedat wurdt snein in (tige) wiete dei.

Jan Brinksma