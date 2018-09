Waarpraatsje: oanhâldend skier

DE JOUWER – Nei in skiere en rûzige tiisdei, sille wy de sinne woansdei ek net folle sjen.

Yn ’e nacht fan tiisdei op woansdei is de loft berûn en kin it sa út en troch wat reine. De wyn komt út it súdwesten, jout him wat del en wurdt swak oant matich. Mei 15 graden is it net kâld.

Woansdei is de loft ek berûn en sil it op ’e nij sa út en troch wat reine. De wyn giet nei it noardwesten en is swak oant matich. It sil net folle waarmer wurde as 17 graden.

Fan tongersdei ôf is der wer kâns op wat sinne, mar de temperatuer leit wol ûnder de 20 graden.

Jan Brinksma