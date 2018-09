Waarpraatsje: noch twa dagen neisimmer

DE JOUWER – It wie in kreaze en (frij) waarme tiisdei, mar wol mei in stik wyn. It bliuwt noch in pear dagen neisimmersk.

Yn ’e nacht fan tiisdei op woansdei is it helder. De wyn jout him stadichoan del en wurdt swak oant matich en by de kust lâns frij krêftich. It wurdt om de 13 graden hinne.

Woansdei skynt de sinne wer flink, al is wat bewolking net hielendal útsletten. Der stiet in matige oant frij krêftige wyn. By de kust lâns en boppe de Iselmar is de wyn krêftich en letter op ’e dei sels hurd. It wurdt tusken de 20 en 24 graden.

Tongersdei is it ek noch kreas waar, mar fan freed ôf wurdt it ritich en in stik minder waarm.

Jan Brinksma