Waarpraatsje: neisimmer

DE JOUWER – Nei in kreaze moandei krije wy tydlik neisimmerwaar. Oan de ein fan ’e wike wurdt it in stik minder waarm.

Yn ’e nacht fan moandei op tiisdei is it helder en kin op guon plakken wat damp ûntstean.De súdeastewyn is swak oant matich. By de kust lâns stiet wat mear wyn. It wurdt 12 graden.

Tiisdei skynt de sinne flink, mar wat bewolking is ek net hielendal útsletten. De wyn giet yn ’e rin fan de dei nei it súdwesten en is matich; by de kust lâns frij krêftich oant krêftich. It wurdt tusken de 20 en 24 graden.

Woansdei en tongersdei is it ek noch neisimmer.

Jan Brinksma