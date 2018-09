Waarpraatsje: neisimmer kommendewei

DE JOUWER – Nei in hiel kreaze sneon krije wy takomme wike waarm neisimmerwaar.

Yn ’e nacht fan sneon op snein binne der opklearringen. De sudewyn is swak. Boppe de Iselmar en by de kust lâns stiet in matige súdwestewyn. It wurdt 9 graden.

Snein skynt de sinne mar der is wol in soad hege bewolking. De wyn is matich en komt út it súdwesten. Boppe de Iselmar en by de kust lâns is de wyn frij krêftich oant krêftich. It wurdt om de 20 graden hinne.

Takomme wike krije wy neismimmer. Dat set moandei al útein mei temperatueren boppe de 20 graden. Letter yn ’e wike wurdt it noch wat waarmer. Foaral tiisdei sil in waarme dei wurde. It bliuwt boppedat hast de hiele wike drûch.

Jan Brinksma