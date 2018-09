Waarpraatsje: Nei tongersdei ritich

DE JOUWER – It neisimmerwaar is hast dien. Fan freed ôf wurdt it ritich en in stik minder waarm.

Yn ’e nacht fan woansdei op tongersdei binne der opklearringen, mar op guon plakken is der ek bewolking. De súdwestewyn is swak oant matich, by de kust lâns frij krêftich oant krêftich. It wurdt 14 graden.

Tongersdei is der noch in bytsje sinne, mar de loft rekket hieltyd mear berûn. It soe sels in bytsje reine kinne. De súdwestewyn is matich, by de kust lâns krêftich. It wurdt goed 20 graden.

Fan freed ôf feroaret it waar. It wurdt dan ritich mei bytiden in soad wyn. Boppedat bliuwt it net drûch.

Jan Brinksma