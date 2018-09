Waarpraatsje: moandei better

DE JOUWER – Nei in reinige en kâlde snein sjocht it der foar moandei en de dagen dêrnei better út.

Yn ’e nacht fan snein op moandei wikselje bewolking en inkelde opklearringen inoar ôf. De noardwestewyn is matich. By de kust lâns stiet wat mear wyn. It wurdt in graad as 8.

Moandei is de loft berûn, mar de sinne sil ek te sjen wêze. In bui is net útsletten. De wyn komt út it westen oant noardwesten en is matich, by de kust lâns frij krêftich oant krêftich. It wurdt 14 graden.

De oare dagen fan de wike bliuwt it drûch. Boppedat wurdt it ek wer wat waarmer.

Jan Brinksma