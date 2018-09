Waarpraatsje: kreaze sneon

DE JOUWER – Nei in tsjinfallende freed mei minder sinne as ferwachte wie, sjocht it der foar sneon goed út.

Yn ’e nacht fan freed op sneon wikselje bewolking en opklearringen inoar ôf. De wyn komt út it súdwesten oant westen. By de kust lâns stiet wat mear wyn. It wurdt 11 graden.

Sneon skynt de sinne mar de loft is sa út en troch ek (foar in part) berûn. De matige wyn komt út it westen. It wurdt 18 graden.

Snein feroaret der net folle oant it waar.

Jan Brinksma